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الديمقراطيون يهاجمون خيار ترامب للمحكمة العليا

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انتقد جو بايدن المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية وآخرون فى حزبه، اختيار الرئيس دونالد ترامب للقاضية المحافظة إيمى كونى باريت للمحكمة العليا وركزوا بشكل خاص على التهديد الذى قالوا إنها ستشكله على الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين.

 

وأشار بايدن إلى أنه حتى فى الوقت الذى تسعى فيه إدارة ترامب إلى إسقاط برنامج أوباما كير فى قضية من المقرر أن تنظرها المحكمة العليا فى العاشر من نوفمبر، فإن لدى باريت سجلا من انتقاد حكم محورى أصدره فى 2012 رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للحفاظ على القانون المعروف رسميًا باسم قانون الرعاية الميسرة.

ودعا بايدن الذى يسعى للفوز على ترامب الجمهورى فى انتخابات الثالث من نوفمبر، مجلس الشيوخ إلى عدم اتخإذ اجراء بشأن المنصب الشاغر بالمحكمة والذى خلا بوفاة القاضية الليبرالية روث بادر جينسبيرج إلا بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثانى وترك هذا الأمر للفائز فى الآنتخابات.

وقال بايدن "دستور الولايات المتحدة يستهدف منح الناخبين فرصة لسماع أصواتهم بشأن من يخدم فى المحكمة. لقد حان الوقت الآن ويجب سماع صوتهم".

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ورفض الجمهوريون فى مجلس الشيوخ النظر فى مرشح الرئيس باراك أوباما للمحكمة العليا عام 2016 قائلين إن ألفائز فى انتخابات ذلك العام هو الذى يجب أن يختار.

ويعنى اختيار ترامب استبدال جينسبيرج المدافعة عن المسأواة بين الجنسين وغيرها من القضايا الليبرالية التى توفيت فى 18 سبتمبر عن 87 عاما بقاضية على نقيض منها فى عدة نواح.

 

 

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