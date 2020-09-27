الرئيس السيسي: أنفقنا 380 مليار جنيه لتطوير القاهرة خلال 7 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إنفاق ما يقارب من 380 مليار جنيه على العاصمة خلال السبع سنوات الماضية، مضيفا: "القاهرة واخدة 380 مليار جنيه فى 7 سنين، غير الكلام اللى بيتعمل دلوقتي ، لو كان في خلال السبع سنين مش محتاجين نصرف الأرقام دى جوه العاصمة ، كنا هننفقه في مدينة تانية لأن العاصمة كانت هتبقى مستقرة، لكن حصل نمو مش مستقر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح أكبر مجمع لتكرير البترول في مسطرد بمحافظة القليوبية، :"أجهزتنا والمعنيين في التخطيط العمراني مش منتبهين ومتخدين في الموقف والحياة والمشاكل اليومية التي تقابلهم، والرؤية دايما إن يكون لينا تصور ويتم تنفيذه..علشان نحل مشكلة فى شرق القاهرة عملنا 50 كوبرى".

