محمد صلاح ولا هنا جودة؟.. معجزة الطاولة تتحدى أبو مكة من جديد فى ماتش تنس

عادت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، لتطلب من جديد مواجهة محمد صلاح لاعب منتخب كرة القدم المحترف في صفوف ليفربول لإقامة مباراة تحدٍ بينهما فى لعبة تنس الطاولة، ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بفيس بوك قائلة، "عدت سنة على قبول العالمى محمد صلاح تحدى الأبطال.. أنا متأكدة إنه هيوفى بوعده ليا ويلاعبنى ونشوف مين هيكسب.. إنا فى انتظار الماتش ده".

وكانت هنا جودة طلبت تحدى محمد صلاح العام الماضى قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".

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وتعتبر هنا جودة معجزة تنس الطاولة، نظرا لتفوقها على لاعبين أكبر منها سنا فى البطولات رغم أنها لم تكمل سوى عامها الـ 12، والموسم الماضى تغلبت على فرح عبد العزيز 27 عاما، وتوجت ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى، بنتيجة 3/0.



هنا جودة

يذكر أن الطفلة هنا حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى، كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق فى تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية

