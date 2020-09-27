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الداخلية تقدم تسهيلات جديدة للمواطنين بمصلحة الجوازات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وأكدت الداخلية على إستمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

 

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