شكرا لقرائتكم خبر عن "ضحك وجد ولعب" فى مران الأهلى استعداداً للشواكيش بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذى أقيم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة صباح اليوم، استعداداً لمواجهة فريق الترسانة ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، العديد من مشاهد الجدية بين اللاعبين، والتى لم تخل أيضاً من إضفاء جوانب بسيطة من المرح والضحكات المتبادلة بين اللاعبين والتى كان بطلها محمد محمود صانع ألعاب الفريق العائد من إصابة الرباط الصليبى.

من جهته، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع حمدى فتحى لاعب الفريق على هامش مران الفريق، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التى أقيمت أمس وحسمها الأهلى بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدورى الممتاز.

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فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة طنطا مراناً خفيفاً اليوم فى "الساونا"، فى إطار البرنامج الموضوع لمواجهة ضغط المباريات، فى الوقت الذى أدى فيه باقى اللاعبين مراناً قوياً فى ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الترسانة، ويستعد الأهلى لمواجهة الترسانة الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

على صعيد آخر، تأكد غياب ثنائى الفريق أيمن أشرف وعمرو السولية عن المباراة المقبلة أمام الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الأهلى أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك، بعدها ينضم لصفوف نسور قرطاج، موضحا أنه تحدث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة.