شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحذيرية من السيسى فى افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجه مجموعة من الرسائل إلى الشعب المصرى، خلال افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، وعدد من المشروعات الجديدة، في مسطرد بالقليوبية، ركز خلالها على ما آلت إليه الدول التى تم تدميرها باسم التغيير، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، والتحذير من مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا. ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الإنفو جراف التالى أبرز ما جاء فى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى.

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