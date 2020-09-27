شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن اسم المدرب الأجنبى الجديد لخلافة فايلر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد الخميس المقبل لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالى والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، ووفقاً لمصادر فى القلعة الحمراء فإن الإدارة الأهلاوية تتفاوض حالياً مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر، وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء الصفقة، وبات من المتوقع الإعلان عنه الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر الذى بات مسألة وقت بسبب الخلاف بين النادى والمدير الفني بشأن شروط البقاء.

وفى السياق ذاته، اقترب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، من تولّى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للأهلى، والذى سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بات الأهلى على بُعد خطوات قليلة من إعلان رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق والتعاقد مع مدرب أجنبى يتم الاتفاق معه حالياً، ووفقاً لمصدر مُطلع فإن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو تعيين عماد النحاس مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الأجنبى الجديد.

ويتم التفاوض حالياً مع النحاس بشأن طريقة الرحيل عن المقاولون العرب، الذى رحّب من قبل برحيله للقلعة الحمراء حال طلب الحصول على خدماته، الذى يُعد واحداً من أفضل المدربين الوطنيين هذا الموسم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق بسبب نتائجه الرائعة مع المقاولون التى جعلت الفريق ينافس على المركز الثانى فى جدول المسابقة مع الزمالك وبيراميدز.