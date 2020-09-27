شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة رامى ربيعة بتمزق فى الخلفية ويغيب عن الأهلى 45 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها رامى ربيعة، مدافع النادي الأهلي، معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية بعد الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة فريقه أمام طنطا أمس ببطولة الدورى العام، وتمتد فترة غياب رامي ربيعة عن التدريبات ومباريات الأهلي لمدة 45 يوما.

وتأكد غياب ربيعة عن مواجهة فريقه للوداد المغربي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 17 أكتوبر المقبل بالمغرب، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا أمس بالجولة الـ30 من بطولة الدوري.

كما تأكد غياب الثنائى أيمن أشرف وعمرو السولية عن مباراة الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة طنطا، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده. وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج، موضحا أنه تحدث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة. وحقق فريق الاهلى فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.