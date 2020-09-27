شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يصدر أمرا ملكيا بحل مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، أمرا ملكيا بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد، مما يعنى دستوريا استقالة خلال أسبوع على الأكثر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية نص الأمر الملكى الذى قال: "نحن عبدالله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

Advertisements

وفى وقت سابق، أعلن البنك المركزى الأردنى تراجع حجم الدخل السياحي بالأردن بنسبة 63.7% في أول 7 أشهر من عام 2020، لتسجل 819 مليون دينار، لافتا إلى أن إنفاق الأردنيين على السفر تراجع بنسبة 67% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليسجل بذلك 205 ملايين دينار.