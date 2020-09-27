شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكمية من المخدرات فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 4 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات من الهيروين الأستروكس والبانجو والحشيش والبودر، بقصد الاتجار بها خلال حملة أمنية مكبرة.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، بضبط "محمد.ال.م" 33 عاما بدون عمل، مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش كباس"، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 70 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط "هانى.م.ع" 27 عاما بدون عمل، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"عصام.ع.ر" 29 عاما بدون عمل، مقيم دائرة مركز التل الكبير، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 5 جرامات، وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

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كما أسفرت الحملة عن ضبط "رامى.س.ا" 32 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 35 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 45 جراما، وكمية من مخدر البودر تزن حوالى 5 جرامات، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 30 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.