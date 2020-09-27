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السيطرة على حريق مخلفات بقطعة أرض فى أوسيم دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض زراعية بمركز أوسيم، شمال المحافظة، دون إصابات.

 

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز أوسيم.

 

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة العقيد مصطفى كامل لللسيطرة على الحريق.

 

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ووجه مدير الحماية رجال الإطفاء بمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطورة امتدادها إلى المنازل المجاورة، والحفاظ على أمن وسلامة الأهالي.

 

وتبين بالفحص نشوب الحريق في مخلفات (قش أرز - قصب) على مساحة 10 قراريط، وأن قطعة الأرض مجاورة للمنازل، ما ُار مخاوف الأهالي.

 

سرعة وصول رجال الإطفاء واحترافية تعاملهم مع البلاغ حال دون تفاقم الأمور، وأمكن السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المساكن.

 

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران، مع هدوء الأوضاع وإحكام السيطرة على الموقف. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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