شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أرجنتينى يستقيل بعد ظهوره يقبل صديقته خلال جلسة أون لاين للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر النائب خوان إيميليو في البرلمان الأرجنتيني إلى تقديم استقالته بعد أن ظهر وهو يقبّل صديقته أثناء جلسة "أون لاين" للبرلمان، في واقعة أثارت ضجة في البرلمان الأرجنتيني، حيث شاهد جميع النواب اللقطة علي الهواء، علما أنه أب لثلاثة أبناء ومنفصل عن زوجته بشكل غير رسمى.

وبعد لحظات من عرض القبلة على شاشة كبيرة داخل قاعة البرلمان، أوقف رئيس البرلمان سيرجيو ماسا الجلسة، وصوّت النواب بالإجماع لصالح تعليق عضوية النائب، وفقا لموقع سكاي نيوز.

Advertisements

ودفعت الواقعة ائتلاف "جبهة الجميع" الحاكم في الأرجنتين، إلى طرد النائب (47 عاما) من التكتل السياسي، وفتح تحقيق عاجل مع مطالبته بالاستقالة من البرلمان، حيث كانت لجنة برلمانية تخطط لتحديد العقوبة النهائية، فيما كان طرد النائب من البرلمان خيارا مطروحا بقوة، إلا أن النائب استبق القرار وقرر الاستقالة.

وقال في بيان أرسله مساء الخميس إلى رئيس البرلمان: "إنني أقدم استقالتي كنائب. أود أن أقدم اعتذاري لما حدث. لم يكن في نيتي إظهار عدم الاحترام هذا، متابعا :"أنا وصديقتي نعاني حقا بسبب هذا. أشعر بالخجل الشديد مما حدث وأنا آسف للغاية. اتصال الإنترنت في المنطقة التي أقيم فيها سيئ للغاية وكنت أعتقد أنه انقطع".

وسبق لنفس النائب أن اتهم بالتحرش بمراهق، في الوقت الذي أصبح به عضوا برلمانيا لأول مرة في ديسمبر الماضي.