شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشرح فلسفة صناعة "الفراغ" لتدمير الدول والتكلفة مليارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رؤية واضحة وتعبر عن الواقع الموجود بالمنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤيته حول ما يتم صناعته فى الشعوب العربية من وسائل التدمير، وذلك عبر صناعة مساحات من الفراغ الذى تحتله قوى الشر.

وتسآل الرئيس السيسى، حينما يقوم البعض بالتغيير، فإنه دون قصد يحدث فراغا كبيرا لا يملأ إلا بالأشرار، قائلا: "أنتوا فاكرين حد هيدفعلكم 300 مليار دولار علشان تصلح بلدك، هو مش أنت اللى خربتها"، وهى رؤية معبرة للغاية وتطابق الواقع تماما، ففي كل ماحدث بالبلاد في منطقة الشرق الأوسط، سقطت الدول، ولم يكن هناك دولا حاضرة لدعم تلك الدول.