شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان: لا يوجد تونسى حاليا قادر على النجاح بالأهلى.. وصلاح الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى أنيس بوجلبان، لاعب الأهلى والصفاقسى السابق، أنه لا يرى حاليا أى لاعب فى الدورى التونسى قادر على النجاح فى صفوف الأهلى. وقال أنيس بوجلبان خلال حوار أجراه مع موقع "العين الرياضى"، "اللعب فى الأهلي ليس بالأمر السهل الفترة الحالية، لا يوجد أى لاعب من الدوري التونسي قادر على إثبات وجوده مع الأهلي، ولا أسعى للتقليل من قيمة اللاعبين التونسيين، لكنني لا أرى أى لاعب قادر على تقديم نفس الإضافة التي يقدمها علي معلول للأهلي.

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وعن العمل في الأهلى قال بوجلبان، العروض موجودة من قبل إدارة النادي الأهلي لكنها لم تكن متعلقة بالجانب الفنى، وأعتقد أننى قادر على تقديم إضافة للنادى لو أتيحت لى فرصة العمل فى جهاز فني أكثر من أى منصب آخر.

ويظل أنيس بوجلبان أحد النجوم الذين مروا على الكرة التونسية عبر تاريخها، وتمكنوا من حفر مسيرة مميزة، خاصة على صعيد الأندية، أبرزها مع الصفاقسي الذي قاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، ووصل به لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006.

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كما كانت له تجربة احترافية مميزة مع الاهلي المصري شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج معه بالسوبر الأفريقي عام 2007، ودوري أبطال أفريقيا عام 2008.

وخاض بوجلبان تجربة قصيرة لم تكتمل مع فريق خورفكان الإماراتي، قبل أن يختم مسيرته كلاعب مع الإفريقي التونسي، ويتجه بعدها لمجال التدريب.

وكانت آخر تجاربه التدريبية كمدرب مساعد للصفاقسي، والتي انتهت مؤخرا بعدما اعتذر عن عدم إكمال المهمة عقب انتهاء موسم الفريق بخسارة السوبر التونسي أمام الترجي بركلات الترجيح، والخروج من نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد المنستيري بالخسارة بهدف دون رد.