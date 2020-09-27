ضبط عصابة تسرق بطاريات أبراج تقوية هواتف المحمول بالوادي الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بتشغيل أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة بالوادى الجديد. تلقى مركز شرطة باريس بمديرية أمن الوادى الجديد بلاغاً بإكتشاف سرقة 98 بطارية "طاقة شمسية" الخاصين ببرجى تقوية لإحدى شركات الإتصالات بدائرة المركز. توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالوادى الجديد إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص "تاجر خردة – 5عاطلين – بائعيّن جائليًن، مُقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر ، جميعهم لهم معلومات جنائية". Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين نقل وبحوزتهم "سلاح نارى "فرد رصاص" وعدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى يتزعمه الأول "تاجر الخردة" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات بطاريات الطاقة الشمسية بأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة مُتخذين من دائرة مركز شرطة باريس مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى. وأرشد اللصوص عن "4 بطاريات من المستولى عليهم"، مؤكدين نقلهم باقى المسروقات إلى مخزن "خاص بزعيم التشكيل" بمدينة إسنا بالأقصر ، وجارى ضبط باقى المسروقات.

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