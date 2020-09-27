شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك فاردى يقود ليستر لإسقاط مانشستر سيتي بخماسية وتصدر الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط مانشستر سيتي، في فخ الهزيمة، أمام ضيفه فريق ليستر سيتي، بنتيجة 5 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول، سجل النجم الجزائرى رياض محرز، هدف مانشستر سيتي، بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، من تصويبة صاروخية، سكنت على يمين الحارس الدنماركى كاسبر شمايكل، ونجح النجم جيمى فاردى، في تسجيل هدف التعادل لفريق ليستر سيتي، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها، بعد عرقلته من مدافع السيتي كايل والكر.

وفى الشوط الثانى، سجل جيمى فاردى، هدفين، في مرمى السيتي، خلال 4 دقائق، ليصل إلى "هاتريك"، في الدقيقتين 54 و 58، ويعد هاتريك فاردى، الرابع هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، بعد كلا من النجم المصرى محمد صلاح فى ليدز يونايتد، سون نجم توتنهام، فى مرمى ساوثهامبتون، كاليفرت لوين فى وست بروميتش.

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وعزز جيمس ماديسون، من تقدم الثعالب، بتسجيله الهدف الرابع، من تسديدة رائعة، في الدقيقة 77، سكنت على يسار الحاسر البرازيلي إيدرسون.

وقلص المدافع الهولندي ناثان أكى، النتيجة لفريق مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثانى، في الدقيقة 84، قبل أن يختتم البلجيكي، يورى تيليمانس، خماسية ليستر سيتي، في الدقيقة 88، عن طريق ركلة جزاء.

وتصدر ليستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن إيفرتون، الذى يتساوى معه في عدد النقاط، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي، عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.