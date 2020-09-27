شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمير مرتضى يتابع مباراة الجونة مع باتشيكو فى المقصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على الحديث مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، ومساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، أثناء تواجدهم فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، حيث حرص أمير مرتضى على متابعة مباراة الزمالك والجونة، المُقامة بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، برفقتهم من المقصورة الرئيسية.

وكان البرتغالى باتشيكو ومساعديه قد تواجدا فى معسكر إقامة الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة، لخوض مباراة الجونة، حيث حرص اللاعبين والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا.

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ويتولى طارق يحيى، قيادة الفريق أمام الجونة فى مباراة اليوم، وذلك فى أخر مباراة فى ولايته المؤقتة للأبيض، والتى بدأت بداية من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرون من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية، وذلك قبل أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، القيادة الفنية للزمالك رسميًا عقب تلك المباراة.

ويحتل الزمالكالمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.



