الارشيف / أهم الاخبار

زيزو يتعادل للزمالك بهدف معلمين في الدقيقة 39 امام الجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتعادل للزمالك بهدف معلمين في الدقيقة 39 امام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز احمد سيد زيزو الهدف الأول لفريق الزمالك بمعلمة في مرمي الجونة بالدقيقة 39 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، لتصبح النتيجة 1 / 1 بين الفريقين، وجاء الهدف من ضربة حرة لعبها زيزو بطريقة خادعة وغير متوقعة فى المرمى مباشرة فى الوقت الذى كان يتوقع فيه دفاعات الجونة وحارس المرمى أن يوجهها عرضية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

فيما بدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : إسلام طارق ، خط  الدفاع : باسم على - لؤى وائل - خالد صبحى – جوناثان، خط الوسط : اكرم توفيق - اكا - عمورى - إسلام رشدى، خط الهجوم : أحمد مجدى - والتر بواليا

Advertisements

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيزو يتعادل للزمالك بهدف معلمين في الدقيقة 39 امام الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا