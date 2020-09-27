شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الجونة بهدف "مُخادع" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والجونة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث أحرز ولتر بواليا هدف التقدم للجونة، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل، وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على التواجد فى ملعب المباراة، لمشاهدتها، لاسيما وأن اللقاء سيقوده فنيًا طارق يحيى.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على مرمى الجونة، وكاد كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض إحراز هدف التقدم بعد تسديدة صاروخية على المرمى فى الدقيقة الثانية تصدى لها الحارس إسلام طارق، ثم حاول الجونة الاعتماد على الهجمة المرتدة بشن بعض الهجمات الغير منظمة.

وفى الدقيقة 14 من عمر اللقاء نجح ولتر بواليا في إحراز هدف التقدم للجونة، بعدها كثف الزمالك محاولاته لإدراك التعادل، لكنها محاولات دون جدوى، فى الوقت الذى شن فيه الفريق الساحلى هجمتين فى غاية الخطورة كاد أن يعزز تقدمه.

وتلقى إسلام رشدى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 21 بسبب التدخل بتهور على لاعب الزمالك، وفى الدقيقة 32 أجرى رضا شحاتة التبديل الأول للجونة بخروج باسم على ونزول ألان كيامبادى.

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وفى الدقيقة 37 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لإمام عاشور بعد التدخل بعنف على أكرم توفيق لاعب الجونة، ومع دقة الدقيقة 39 نجح أحمد سيد زيزو فى إحراز هدف التعادل للزمالك من ضربة ثابتة سجلها بعد أن خدع الحارس وجميع اللاعبين. وفى الدقيقة 42 أهدر عمورى فرصة هدف محقق للجونة، بعد أن تدخل محمود علاء فى التوقيت المناسب وحولها لضربة ركنية، ومنها كاد الجونة أن يسجل الهدف الثانى إلا إن الدفاع والحارس تواجدوا على حدود خط المرمى وتصدوا للكرة. ودخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من : محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.