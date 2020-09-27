شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشادة بن شرقى وطارق يحيى بمبارة الزمالك والجونة × 50 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المغربي اشرف بن شرقي أرضية ملعب مباراة الزمالك والجونة المقامة حاليا، غاضبا عقب استبداله في الدقيقة 56 من عمر المباراة، حيث أظهرت عدسة "سوبركورة" اعتراض بن شرقي علي استبداله بعدما قدم مباراة قوية ونجح في صناعة الهدف الثاني لفريقه.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

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فيما بدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : إسلام طارق ، خط الدفاع : باسم على - لؤى وائل - خالد صبحى – جوناثان، خط الوسط : اكرم توفيق - اكا - عمورى - إسلام رشدى، خط الهجوم : أحمد مجدى - والتر بواليا

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.