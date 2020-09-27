شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: أكثر من مليون وفاة فى العالم بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، تسجيل أكثر من مليون وفاة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا. وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء فيكتوريا الأسترالية، دانييل أندروز اليوم الأحد، أن حظر التجول الليلي، الذي كان ساريًا منذ ما يقرب من شهرين، سيتم رفعه يوم الاثنين، مشيرًا إلى فرض غرامات مالية كبيرة لمن ينتهك قواعد كورونا في الولاية الأشد تضررا من الوباء.

وأشار دانييل إلى أن التجمعات غير المصرح بها للأشخاص في الهواء الطلق أو فى غرف مغلقة ستتم معاقبتها في المستقبل بما يعادل حوالي 3000 يورو.

وحذر أندروز بشدة من الاستهتار في مكافحة الفيروس، مؤكدًا أنه سيعود وبقوة، وإذا أصبحنا مهملين وتظاهرنا بأن الأمر انتهى فسوف يخرج عن السيطرة.

وقال رئيس الوزراء إن 130 ألف شخص يمكنهم الآن العودة إلى وظائفهم، ومع ذلك بالنسبة للأنشطة الرياضية لا يزال يُسمح للمقيمين بالتحرك حوالي ساعتين فقط في اليوم وضمن دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من منزلهم، كان حظر التجول ساري المفعول من الساعة 9:00 مساءً وحتى 5:00 صباحًا، وكان سارى المفعول منذ 2 أغسطس، ويمكن تصور العودة إلى حرية الحركة الكاملة في 19 أكتوبر على أقرب تقدير.