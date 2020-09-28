شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كيف يعيش المقاول الهارب محمد على حياة الترف والثراء فى إسبانيا بالأموال المهربة.. الإعلام الإسبانى: يقتنى خيول سباق ب... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور نشرتها صحف ومواقع إخبارية إسبانية حياة البزخ والرفاهية الشديدة التى يعيش فيها المقاول الهارب محمد على، فى إسبانيا بملايين الدولارات التى هربها من مصر قبل هروبه منها.



الهارب على أحد الخيول باهظة الثمن التى اشتراها مؤخرا

وقال موقع "THE WORLD NEWS" إن الهارب محمد على، اختار إسبانيا لتكون وجهته للهروب من مصر بمساعدة عدد من وسطاء من إسبانيا فى مجال العقارات، وأدعى حينها أنه سيذهب لإسبانيا لتصوير فيلم فى غابات برشلونة بجانب التدريب على بعض مشاهد الأكشن استعدادا للفيلم.

والصور التى نشرها الموقع الإسبانى تبين حياة الترف والبذخ التى يعيشها المقاول الهارب فى إسبانيا، حيث ظهر فى عدد من الصور وهو ممسكًا بكأس خمر ويحتضن عددًا من فتيات ليل يتدين ملابس مثيرة وشبه عارية.



الهارب على سيارته الفراري الفارهة

كما تظهر صور أخرى اقتناءه لخيول أصيلة تستخدم فى السباقات باهظة الثمن، وكذلك صور مع سياراته الفارهة وفيلته الغالية للغاية فى أحدى مقاطعات برشلونة.

وأكد الموقع، أن محمد على قام بشراء خيول سباق من "فيلا اس ال" للفيروسية، كما لديه منازل ويعيش فى قصور فارهة فى الوقت الذى لم يدفع فيه الضرائب للسلطات الإسبانية ومصر، وفقا لعدد من الشكاوى المقدمة ضد رجل الأعمال الهارب.



إحدي سيارته الفارهة

وقالت صحيفة "الموندو الإسبانية أن محمد على من محبى السيارات الفخمة والفارهة ونشرت صور له وهو مع احد سياراته "فيرارى".

Advertisements

كما قالت مجلة فينيتى فير الإسبانية أن المقاول الهارب قام ببناء منزل لنفسه بمنطقة "ال ماريسمى" بمدينة برشلونة وهى منطقة قريبة من البحر ويعتبر السكن بها للطبقة الغنية فى العاصمة الكتالونية.

وكانت قد كشفت عدد من وسائل الإعلام والمواقع والصحف الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية فضائح جديدة للمقاول الهارب، على رأسها قضايا تتهمه بالترويج لمشروعات استثمارية عقارية وهمية فى برشلونة وتهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة إلى إسبانيا وغسيل أموال وتهرب ضريبي.

الهارب يطل من قصره الفاره فى برشلونة

وواصل الإعلام الإسبانى للأسبوع الثانى على التوالى، خلع الأقنعة عن المقاول الفاشل، الذى يحاول الترويج لنفسه إعلاميا فى إسبانيا أنه رجل أعمال ومستثمر أجنبى كبير يسعى للاستثمار فى مقاطعة كتالونيا، حيث قال موقع "TWnews" الإسبانى أن المليونير المصرى الهارب لبرشلونة متهم بالاحتيال والنصب فى مشروع "الهرم الزجاجي" أو ما يعرف بـ"المداخن الثلاثة" ببرشلونة.



حيارة الرفاهية للهارب محمد على

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن الهارب محمد على يسعى دائما للتعريف بنفسه بأنه مستثمر أجنبى ومعارض للنظام فى مصر لتسهيل طلب اللجوء السياسى فى إسبانيا ممل يعرقل من خطوة تسليمه للسلطات المصرية فى التهم المنسوبة إليه من تهرب ضريبى وغسيل أموال.



محمد على مع فتيات ليل في إسبانيا

وكشفت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، فى تقرير لها اليوم الأحد، عن خطة يعدها المقاول الهارب محمد على، الذى يعيش فى برشلونة، والمتهم بالاحتيال الضريبى وغسل الأموال، للهروب من العدالة فى مصر، وذلك من خلال التقدم بطلب اللجوء السياسى إلى إسبانيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هذه الخطوة قد تطيل تسليمه فى نهاية المطاف إلى مصر.