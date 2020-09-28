شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يشن هجوما ضد المقاول الهارب محمد على: خائن ومتآمر أهبل ولا يملك خطة وأفاق سياسى.. المتحدة وخالد صلاح ويوسف الحسينى عمل... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن وائل غنيم الناشط السياسى، هجوما على الممثل الهارب محمد على وعمرو واكد والعاملين بقنوات الجزيرة والشرق ومكملين مؤكدا أنهم مجموعة من الخونة المتآمرين ضد الدولة ولا يملكون أى خطة ولا فكر سياسى.

وجه وائل غنيم الناشط السياسى، رسالة إلى الخونة محمد على المقاول الهارب، قائلا " البلد لم تتحسن بمجموعة من الساقطين لأنهم يستغلوا غضب المواطن المصرى، لأن محمد على ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف وجميعهم تجار غضب، ويوظفوا غضب المصرى الذى به جزء من المبالغة وجزء حقيقى".

وأضاف غنيم فى فيديو لها، أن الخونة قبضوا من قطر ويريدون هدم مصر، دور التهييج الحالى يتم من خلال 20 أو 30 شخص يخرجوا فى أى قرية ويتم تصويرهم فى محاولة لإعادة استحداث النموذج الصورى، لإنهاك رجال الأمن.

وتابع وائل غنيم، أن محمد على خائن ومجرم وسبق وشرح فى فيديو له كيفية إنهاك رجال الأمن، لأن رجل الأمن يحتاج إلى النوم لفترة 8 ساعات، وإنما فى حالة استمرار مراقبة الوضع ليوم كامل يبدأ فى التعصب ويبدأ يغلط، ويريدون استغلال ذلك للترويج والتهييج".

واستطرد وائل غنيم: "من يحرض على المظاهرات لم يملك آفق سياسى لما يفعله بعد المظاهرات ومهيج الدنيا عشان يقبض، وجميعهم يتقاضون رواتبهم فى نهاية الشهر ولا يتذكر من يتعرض لأى أذى، أن الخونة بالخارج عبارة عن مجموعة ارزقيه ولا يمتلكون أى مشروع سياسى "

واستطرد الناشط السياسى: "محمد على لا يملك أى خطة ومركوب من المجموعة التى تحركه حاليا وهم القطريين وأصبح هو والإخوان واحد، مؤكدا أنه لا يملك أى حل وخائن ومتآمر وأهبل بدليل حديثه عن تشكيل مجلس رئاسى"

وائل غنيم: المتحدة وخالد صلاح ويوسف الحسينى عملوا "مهموز" فى الجزيرة

وقال وائل غنيم الناشط السياسى، أن جماعة الخونة لا يمتلكون العقول المدبرة فى الوقت الحالى، والمتخلفون عقليا من أعضاء الجماعة من يتصدرون المشهد فى الوقت الحالي.

وأضاف وائل غنيم فى فيديو له: "الشركة المتحدة وخالد صلاح ويوسف الحسينى، قادوا مهموز فى الجزيرة وصورا فى الاستديو مظاهرة على أساس إنها فى نزلة السمان وأذاعتها قناة الجزيرة، وادعت القناة أن التظاهرات قادها محمد على ونزلها فى نزلة السمان وطلعت فى الأخر فيديو ".

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ودعا وائل غنيم الناشط السياسى: "ادعو الشباب الوطنى فى مصر لإعداد فيديوهات مثل فيديوهات الشركة المتحدة، عاوزين نعمل فيديوهات كثير ونرسلها للإخوان تكون لمدة 20 ثانية ونلعب معاهم الكاميرا الخفية، لأنهم يريدون توريط الدولة بسبب إنهاك رجال الداخلية ويلعبون خطة إنهاك القوة للأجهزة الأمنية".

وتابع الناشط السياسى وائل غنيم، أن مجموعة الخونة يريدون إسقاط مصر، لأن الأتراك يريدون السيطرة بترول ليبيا لأنهم فى أزمة اقتصادية كبيرة، والعملة فى تركيا مضروبة ولديهم مشكلة اقتصادية كبيرة، الفكرة العثمانية والفيروس العثمانى ضرب فى دماغ الإخوان لتسليم مصر للعثمانيين.

وأكد وائل غنيم، أن الأتراك لا يمتلكون حرية ولا ديمقراطية وأردوغان يحتل المرتبة الثانية فى الدول التى تسجن الصحفيين على مستوى العالم، وسجن الحركة الإسلامية وقبض على أنصارها، ولا يستطيع 10 قطريين التعبير عن رأيهم أمام سوبر ماركت تحت منزلهم.

واستطرد وائل غنيم: "قطر وتركيا أولاد شوارع ويعملوا على توظيف مجموعة من الكومبارسات مثل محمد على وعبدالله الشريف وجمال ريان وجمال الشيال وكلهم مجموعة من الخونة يقبضوا من مؤسسة تعمل مع المخابرات القطرية، ومرتب كل الموظفين بالجزيرة يتقاضون رواتبهم من المخابرات القطرية لأن ليس لديهم أى إعلانات بالقناة".

وائل غنيم: عمرو واكد خائن وأهبل وادعوه للحديث عن تمويل الشرق ومكملين

أكد وائل غنيم الناشط السياسى: "عمرو واكد الممثل خائن وأهبل، وخائن عن جهل، بدليل أنه دعا لمقاطعة المعلنين بعد فيديوهات الإعلام المصرى، بحجة أن أى قناة تعتمد على الإعلانات".

ووجه وائل غنيم سؤالا إلى عمرو واكد، داعيه للرد على الأسئلة، من يمول الشرق ومكملين وهم لا يملكون أى إعلانات ومن يحرك الأجندة؟، متابعا: "اسألهم عن عبد الرحمن أبو ضيا، وعزام التميمى، وشنط الفلوس التى يقدمها القطريين شهريا، واسألوا أيمن نور عن المليون دولار التى قبضها لبيع قناة الشرق النسخة العربية فى صورة غسيل أموال".

واستطرد الناشط السياسى وائل غنيم: "الهارب محمد على باع عقار ولاد عمه اليتامى ليحصل على أموال قبل السفر، ومعتز مطر لا يفهم أى شيء ما تيجوا كلكم البلد متابعا" بيشتغلوا عند الأجنبى لمهاجمة مصر ولا واحد منهم تناول قضية فساد ناصر الخليفى مسئول ملف قطر فى تنظيم كأس العالم".

وحذر وائل غنيم، المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء الخونة، قائلا: "أسهل حاجة الشعارات، وأبوك يا محمد على مستنكرك وبيقول إنك خائن وحصلت على أموال اليتامى فكيف تقنعنا إنك إنسان صالح".

ودعا وائل غنيم المصريين قائلا: "رسالة أخيرة اقفوا مع بلدكم ضد مجموعات من المغيبين الجهلة أرزقية يحاولوا جر البلد فى طريق غلط، والسفينة هتقع والوضع هيسوء ومن الأصعب قيام الدولة مرة أخرى تحدثوا مع من حولكم وعرفوهم غباء المجموعة المتآمرة التى باعت مصر بدليل أنهم مجندين لدى تركيا وهو ما ظهر واضحا من لقاءهم مع وزير الداخلية التركى".