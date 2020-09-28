شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ "القاسم" : خروج التعاون عقاب رباني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
علق الإعلامي خالد الغندور على خروج التعاون السعودي من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أسيا بعد الخسارة من النصر السعودي بهدف دون رد قائلا :" مبروك للنصر السعودي وأود أن أوجه رسالة لمحمد القاسم رئيس نادي التعاون بأن الخسارة والخروج من البطولة عقاب رباني بعد تحريض كارتيرون على الهروب من الزمالك ".
وتحدث الغندور عبر قناة الزمالك عن لقاء الجونة الذي حسمه الأبيض بفوز مثير 3/4 بالجولة الثلاثين للدوري، موكدا أنها كانت مباراة صعبة والفريق حقق فوز مهم جدا أمام منافس قوي وكانت مباراة رائعة بين الفريقين، مشيرا إلى أن لقاء الزمالك والجونة يعد من أفضل مباريات الدوري الممتاز، مشيدا بهدف احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.
صعد النصر السعودي، إلى ربع نهائى دورى أبطال آسيا، بعد فوزه الثمين، على مواطنه فريق التعاون، بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "المدينة التعليمية"، فى قطر، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
سجل النجم المغربى عبد الرزاق حمد الله هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 75 من اللقاء.
وأصبح فريق النصر السعودي، رابع المتأهلين، لربع نهائي دورى أبطال أسيا، بعد بيرسيبوليس الإيراني، الأهلى السعودي وباختاكور الأوزبكي.
وحجز النصر مقعده فى ثمن النهائى كمتصدر لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة جمعها من تحقيق ثلاثة انتصارات بالإضافة إلى تعادلين فيما تلقى هزيمة واحدة في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات أمام فريق العين الإماراتى بهدف دون مقابل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الغندور لـ "القاسم" : خروج التعاون عقاب رباني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.