شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول فى حوار خاص لـ تليفزيون الخليج 365 بعد أزمة صورتها بالمايوه: الناس مفكرة إن ربنا هيزعل منى علشان نزلت البحر..... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوار خاص مع الفنانة عارفة عبد الرسول أجراه تلفزيون الخليج 365، أعده الزميل محمد محسوب، تحدثت خلاله للمرة الأولى حول أزمة صورتها بالمايوه، التى نشرتها وواجهت بسببها انقاداً وهجوماً كبيراً، كذلك تحدث الفنانة عن الجانب المهنى والحياة الشخصية لها، والفنانين الذين تعشقهم وتتمنى أن تشارك معهم فى أدوار خلال الفترة القادمة.

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول لـ تلفزيون الخليج 365 إن الصورة التى نشرتها على حسابها على فيس بوك وهوجمت بسببها لم تكن ترتدى فيها "مايوه بكيني"، مضيفة: "اللى هاجمني بسبب لبسي هيا دي دماغهم، أنا لابسة مايوه من اللي بـ(جيبة) و(شورت)"، مؤكدة أنه "محشتم".

وأضافت عارفة عبد الرسول: "انتوا شوفتوا منين إنه بيكينى، وبعدين البحر بيلبسوا ليه إيه"، مؤكدة أنها لم تنزعج من السوشيال ميديا بسبب هذا الهجوم.

وحول كواليس التقاط الصورة ونشرها قالت: "أنا كنت تعبانة بقالي كام يوم من مجهود الشغل وخدت إجازة وكتبت أقول لقيت الطبطبة عادي يعني". وشددت على أنها لن تحذف الصورة من حسباها الشخصى على "فيس بوك".

وقالت عارفة عبد الرسول إنها لم تهتم بالهجوم الذي تعرضت له، مضيفة: "فيه ناس بقت كدة طول الوقت بتهاجم وخلاص وبعدين سوسن بدر ورانيا يوسف اتهاجموا بسبب صورهم عادي"، مضيفة: "فيه كتير من اللي هاجموني مش جمهور حقيقي للفن ولا سمع مزيكا ولا راديو"، متابعة: "واحد عمره ما شاف سينما ولا تليفزيون أو اتفرج على مسرح منتظر منه إيه".

وتابعت: "الناس مفكرة إن ربنا هيزعل مني علشان بتفسح ونزلت البحر، أنا جدي كان شيخ معمم وتربت على إيده في إسكندرية والجامع في بيتنا وسألت وأنا صغيرة عايزة أشوف ربنا قالي ربنا في روحك".

ووجهت رسالة لمن يهاجموها من باب التمسك بالقيم والدين قائلة: "اعمل إنت الصالح علشان تدخل الجنة وسبني في حالي، أنا ربنا في روحى، وخلقلنا مليون طريقة نعرفه بيها".



الحديث عن حوار الفناة عارفة عبدالرسول لتليفزيون الخليج 365

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عدداً من الجوانب الخفية في حياتها، حيث قالت إنها بدأت التمثيل في القاهرة منذ عام 2006 وعمرها 52 عاماً، مشددة على أنها حينما قررت القدوم من الإسكندرية إلى القاهرة قال لها المقربون لها: "هتروحي تعملي إيه دول غيلان وهتشتغلي كومبارس طول عمرك".

وأضافت: "احنا مولودين على بحر إسكندرية أنا من جيل الستينيات والسبعينيات عيشنا حياة جميلة في إسكندرية وأبويا كانت بيجيبلنا مايوهات كل سنة وبننزل بـ(المني جيب) والمايوه، ومفيش التحرش والغم اللى موجود دلوقتي وكان عندي عجلة بروح بيها الكلية".

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جانب من حوار عارفة عبدالرسول مع تليفزيون الخليج 365

وتابعت عارفة عبد الرسول: "كنت في إسكندرية بعمل مسرح لكن ده إقليم ومحدش شايفني وأنا عندي زوج وأولاد، ولما أولادي كبروا واتخرجوا قولت ليهم خلاص أنا أديت رسالتي وبدأت ألف على مكاتب التمثيل وأنا عندي 52 علشان أدي دور".

في سياق متصل قالت: شاركت في مسلسل (أنا عايزة أتجوز) قولت جملة في ومفيش عندي واسطة وقريبي في الفن من 2006 وأنا في القاهرة بلف على كعوبي ومن وقتها بعمل دور في فيلم، أو بقول جملة في مشهد.



عارفة عبدالرسول

وأكدت عارفة عبد الرسول أنها أحبت العمل كثيراً مع الفنانة سوسن بدر خلال مسلسل "كل يوم جمعة"، مشددة أنا أيضاً تحب من الممثلات عبلة كامل ولو أنها اعتزلت التمثيل بالفعل ستحزن كثيراً.

وتابعت: "مستحملة التمثيل لأني جديدة، ومشكلته معايا إني أبقى قاعدة مش عارف هخلص الساعة كام واليوم هيمشي إزاى فى التصوير"، مؤكدة: "بصور 18 ساعة في اليوم وعندي التزامات مخلياني أشتغل تحت ضغط".

وحول من تحب العمل مع من المخرجين قالت: "لو عندي 100 سنة ومش قادرة أمشي هشتغل مع شريف عرفة لأن توقياته مظبوطة بالدقيقة".



عارفة عبدالرسول

وحول من تتمنى العمل معه قالت: "نفسي أشتغل مع عادل إمام وأحمد مكي وأحمد حلمي ويحيى الفخرانى وعبلة كامل". وتابعت: "كان نفسي أمثل مع الراحل خالد صالح، أول مرة أشوفه في التلفزيون وأنا في بيتي وقولت جابوا الراجل الجميل دا منين يا رب أروح القاهرة وأمثل معاه".

وأكدت أن التمثيل أبعدها كثيراً عن أسرتها قائلة: "التمثيل خدني من العيلة وأولادي وجوزي ولما بوحشهم بيجوا يزوروني في اللوكيشن وهما فرحانين وفخورين بيا إلى حد كبير لأني بحقق حلمى".



عارفة عبدالرسول

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول إنها تطمح بأن يرشح لها فيلم ضمن جوائز الأوسكار، قائلة: "طموحى إنى آخد الأوسكار وأستلم الجايزة من الممثلة الأمريكية ميريل ستريب وده مش بعيد عن ربنا". وأضافت في الحوار الذي انفرد به تليفزيون الخليج 365 معها للحديث حول عن أزمة المايوه الأخيرة، وكذلك الجانب المهني والحياة الشخصية لها: "بس علشان آخد الأوسكار محتاجة فيلم مصروف عليه ومفيش حد يقدر ينتجه غير ساويرس"، مؤكدة أنها ستسعى خلال الفترة القادمة لتحقيق كافة طموحاتها في مجال التمثيل.