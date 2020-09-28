شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء قائمة "نداء مصر" لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.. طارق زيدان وجمال محمد العربى على رأس القائمة.. وفاء عكة تتصدر السيدا... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على أسماء قائمة "نداء مصر" لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي جاء على رأسها طارق زيدان، وضمت 100 مرشحاً، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن القوائم التي تقدمت للترشح في انتخابات مجلس النواب.

وضمت قائمة "نداء مصر" لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد كل من:

طارق محمود إسماعيل زيدان، وشهرته طارق زيدان

محمد عبد الواحد أحمد محمد، وشهرته لواء محمد عبد الواحد

جمال محمد العربى أحمد حمادة محمد، وشهرته جمال العربى

محمد على حسين شحاتة

وفاء سعد محمد السيد عكة

سوزان محمد محمد محمود دوابه

وليد محمد خليل إبراهيم وليد العقايرى

شيرين إبراهيم الدسوقى محمد محمد حمادة

شيماء محمد أحمد عليبة

فيروز نبيل أحمد إمام شعبان

نانسى فتحى عبدالخالق إبراهيم

عصام عبد الفتاح محمود محمد، وشهرته عصام مخلوف

عمرو عزت عبدالمنعم عبدالمجيد، وشهرته عمرو قنديل

سحر محمد توفيق على منصور

السيد رمزى السيد أحمد طاش

سحر سلامة على محمد

فاتن نصر محمد جندى

نادية محمد موسى منصور

أحمد عبدالرحيم خليفة عوض

رضا على سعد حسانين، وشهرته رضا عساكر

محمد على عبد الوهاب معوض

رشاء حسانى أحمد بدرى، وشهرتها رشاء البدرى

وليد جمعة عبدالجليل سيد، وشهرته وليد جمعة الزمبيل

محمد أحمد عبدالجواد مرزوق، وشهرته محمد عبدالجواد الناجى

محمد فاروق إبراهيم بيومى، وشهرته محمد فاروق أبوشنب

أسامة على مخلوف حسن

ضياء أحمد عبدالقوى عبدالله، وشهرته ضيا طحاوى

علا حسين محمود حافظ

علياء عبداللطيف مرسى وزير

سوزانا أشرف عبدالله محمود السيد

شيماء حمدى أحمد مرسى، وشهرتها أم الفوارس الشريف

والى صلاح سعيد عثمان

مصطفى أحمد عبدالجواد حجازى

عصام كمال أحمد محمود، وشهرته بدوى جبريل

أحمد سيد على على

طه عبدالواحد رمضان محمد، وشهرته سفير البسطاء

مى صلاح حسن على

نشوة محمد مصطفى عبداللطيف، وشهرتها نشوة العربى

هبة محمد إبراهيم أبوالغار

ايفلين إسحق فهمى يعقوب

أسامة كرم عزب صالح، وشهرته أسامة عزب

وائل محمد على حسن

رامى سيد محمد عوض

مينا فهمى مينا حنا

أحمد محمد عبدالرازق أحمد

محمد سيد مصطفى حسن

أحمد عبدالرحمن محمد عبدالحميد، وشهرته أحمد الدمرداش

سهير صلاح الدين عبدالحكيم فرج

أمل سمير إسكندر عبدالنور

دينا سيد محمد كفافى

ياسمين خلف عبدالحكيم محمد، وشهرتها ياسمين الطحاوى

رانيا محمد محمود أحمد، وشهرتها رانيا شارود

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أميرة عدلى زكى غطاس

نوره سمير توفيق حنا

مصطفى أحمد حسن مصطفى، وشهرته مصطفى الغانم

عبدالله عبدالمعز عبدالسلام حسانين

حازم أحمد محمد عبدالرحيم، وشهرته حازم الشيخ

بسام صلاح محمد على، وشهرته بسام أبو الليل

مصطفى عصام نجم إسماعيل

سامح سيد فهمى مصطفى

مريهام ابراهيم زاخر غبريال

أميرة عياد فلتاؤوس نصرالله

إيمان عبدالساتر سليمان عرابى أحمد

مكاسب على عبدربه عبدالعال

إقبال محمد أحمد عبدالعال، وشهرتها إقبال الرفاعى

فاطمه جبريل عبد الله حسين

محمد على مبارك سلمى محمد، وشهرته مبارك الرشيدى

لطفى إبراهيم السيد ابراهيم

عبدالله فهيم عبدالله السعدنى

ياسر صلاح الدين محمد فهمى

نادر رشدى يوسف يعقوب

محمد نفادى قبيصى مكاوى

على بخيت عبدالله عبداللاه

عزيزه عبده سليمان حسين

مروه ثابت أحمد أمين إبراهيم

ميرفت أحمد عبدالله عبدالنعيم، وشهرتها ميرفت الهوارى

سارة محمود أحمد عبدالموجود

ماجدة محمد عبدالسميع جمعة، وشهرتها ماجدة خاطر

وفاء أحمد محمد محمود

صفاء محمود عبدالنعيم محمد

أشرف عطية أحمد سليمان

فراج مصطفى محمود عبدالرحيم

خالد محمد محمد السيد

ضياء محمد عبدالعزيز جبريل

ياسر أحمد محمد محمود، وشهرته ياسر الدشناوى

زينب محمد محمود محمد على

جميلة عبدالعزيز أبوالحسن على

راندا عكاشة مهدى أحمد، وشهرتها راندا المهدى

كريمه رفاعى عبودى محمد

مصطفى يوسف عطيه أبوبكر

عائشة عبدالصبور طه أحمد، وشهرتها عائشة الجعان

سلوى صلاح الدين نورالدين على

غانم على بسطاوى مدنى

خلود عبدالحميد مصطفى أحمد

هشام موسى صادق حسن

عادل عمر راشد عمر

إيمان محمد محمود هلال

عفاف أحمدانى سعيد على

عبدالعاطى مبارك احمد عطاالله

ممدوح عبدالحفيظ عوض، وشهرته ممدوح الهوارى

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.