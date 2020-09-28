شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل شقة سكنية فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عامل، مصرعه، إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء قيامه بتوصيل الكهرباء داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز بلبيس بالشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول "ياسر. م. ر" 41 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي.

Advertisements

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المتوفي بتوصيل الكهرباء بإحدى الشقق السكنية، تعرض للصعق الكهربائي وتوفى في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.