الارشيف / أهم الاخبار

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل شقة سكنية فى الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل شقة سكنية فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عامل، مصرعه، إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء قيامه بتوصيل الكهرباء داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز بلبيس بالشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول "ياسر. م. ر" 41 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي.

Advertisements

 

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المتوفي بتوصيل الكهرباء بإحدى الشقق السكنية، تعرض للصعق الكهربائي وتوفى في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل شقة سكنية فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا