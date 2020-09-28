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ملخص وأهداف برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق برشلونة، فوزا عريضا، على ضيفه فريق فياريال، بنتيجة 4 – 0، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "كامب نو"، في ختام منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإسباني "الليجا".

 

أهداف برشلونة ضد فياريال
 

وجاءت رباعية برشلونة، في الشوط الأول من اللقاء، سجل الشاب أنسو فاتى الهدفين الأول والثانى لبرشلونة فى الدقيقتين 15 و19، وفى الدقيقة 35 يسجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى الهدف الثالث للبارسا من ركلة جزاء، ليحرز البرغوث أهدافا للموسم الـ 17 على التوالى فى الليجا، وأحرز باو توريس، مدافع فياريال، رابع أهداف البارسا، بالخطأ في مرماه، فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

استمرت النتيجة على حالها، في الشوط الثانى، وسط محاولات من جانب نجوم البارسا، لمضاعفة النتيجة، كما حاول فريق الغواصات الصفراء، تسجيل هدف حفظ ماء الوجه.

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ونجح برشلونة، في الظهور الأول للمدرب الهولندي الجديد رونالد كومان، الذى حل بديلا للمدرب السابق كيكي سيتين، في تحقيق نتيجة مثالية، في بداية مشواره مع الفريق الكتالونى.

وحصد برشلونة، أول 3 نقاط، في الموسم الجديد من الليجا، بعد تأجيل أول مباراتين، أمام كلا من إلتشي وأتلتيك بلباو، بسبب مشاركته المتأخرة الموسم الماضى، في دورى أبطال أوروبا.

 

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