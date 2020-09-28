شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال لبرنامج سهرانين: أبحث عن أدوار الشر ذات الطابع الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حمادة هلال خلال لقاءه ببرنامج سهرانين، إنه يحاول دائما التنوع فى أدواره ويبحث دائما على أدوار الشر ولكن ليس شر صريح يجعل الجمهور يكرهه، ولكنه يبحث عن شر دمه خفيف، والسبب وراء ذلك لأن المطرب عادة يقابل الكثير من جمهوره سواء فى الحفلات أو الأفراح فإذا قدم شخصية شريرة صدقتها الناس هذا سيؤدى لقطع عيشه كمطرب .

وقالت الفنانة رانيا منصور أثناء إستضافتها ببرنامج سهرانين مع الفنان حمادة هلال والفنانة أيتن عامر، والذى يقدمه الفنان أمير كراره على قناة On، أن الشعب المصرى عاطفى بطبعه وهذا سبب أنه يتفاعل مع الشخصية وإذا قدم الفنان شخصية شريرة يكره الجمهور ، وأضافت قائلة قدمت العديد من أدوار الشر لأننى أؤمن أن الممثل يقدم كل شيء ولابد أن يكون هناك إختلاف ، وأتذكر أننى فى إحدى السنوات قدمت دور خائنة كانت تحب زوج أخت زوجها التى كانت تقدمه الفنانة غادة عادل وعند عرض الحلقات كان الجمهور يعبر عن غضبه الشديد من الشخصية وكره لها .

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أخر أعمال الفنان حمادة هلال والذى جمعته بالفنانة أيتن عامر ورانيا منصور مسلسل " إبن أصول " من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد بكير ، وتدور أحداث العمل في أجواء اجتماعية بها خط كوميدي حول اربع أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة لأن الاب كان متزوجا 4 مرات، ويجسد حمادة هلال الابن الاكبر وهو رجل أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات يتزوج أكثر من مرة كذلك حيث تؤدي أيتن عامر دور زوجته الأولى فيما تقدم رانيا منصور دور زوجته الثانية، الأبن الثاني فهو سيف (محمد نجاتي) ملاكم وخريج هندسة برمجيات، ويبحث عن وظيفة، ويطلب هجرة إلى خارج مصر، الأخ الثالث جمال (حمزة العيلي) الابن الغيور الشرير يحاول الإيقاع بن والده وأخواته ويعمل دائما على افتعال المشاكل، فيما يقدم الطفل محمد الفخراني دور الابن الرابع من لاشينا لاشين.