شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقدم 500 مليون جنيه إسترلينى لبرنامج مشاركة اللقاح كوفكس COVAX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطابه الافتراضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لـ"التزام السوق المسبق" الخاص بـ COVAX، وهي آلية تمويل جديدة لمساعدة 92 من أكثر دول العالم احتياجا في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، وفقا لبيان من السفارة البريطانية مساء اليوم.

وسيدعم التمويل الدول النامية في التصدي للفيروس ويساعد على وقف الانتشار العالمي للوباء. كما أعلن جونسون عن تعهد المملكة المتحدة بمبلغ 340 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة لمنظمة الصحة العالمية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة عن فترة الأربع سنوات السابقة ، مما يجعل بريطانيا ثالث أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية - بعد الولايات المتحدة ومؤسسة جيتس.

وقال البيان إن المساهمة في منظمة الصحة العالمية ستساعد في تمويل مراجعة متعمقة لأصول فيروس كورونا وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان مرونة المنظمة واستجابتها لحالات الطوارئ المستقبلية.

قال جونسون: "هنا في المملكة المتحدة، مسقط رأس إدوارد جينر الذي ابتكر أول لقاح في العالم ، نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا للعمل مع أصدقائنا في جميع أنحاء الأمم المتحدة لحل الانقسامات وشفاء العالم".

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خلال اجتماع أمس، وضع رئيس الوزراء أيضًا خطة المملكة المتحدة الطموحة المكونة من خمس نقاط لمنع الأوبئة في المستقبل. الخطة التي تم تطويرها بالتشاور مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس و The Wellcome Trust، وهي مؤسسة بحثية خيرية بريطانية ، تبدأ بمقترح لتطوير شبكة عالمية من "المراكز الحيوانية المنشأ" لتحديد الجراثيم قبل أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، كما هو معتقد أن حدث عند بداية انتشار فيروس كورونا.

وتشمل التدابير الأخرى تعزيز القدرة التصنيعية للعلاج واللقاحات ، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر للجوائح ، والاتفاق على البروتوكولات العالمية للأزمات الصحية ، وإزالة الحواجز التجارية.

"نحن نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو ما لم نتحد ونوجه نيراننا ضد خصمنا المشترك ، فإننا نعلم أن الجميع سيخسر"، قال رئيس الوزراء.

كما تعهد جونسون باستخدام رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع في العام المقبل للعمل مع شركاء عالميين لتنفيذ خطة النقاط الخمس ، التي تمثل نهجًا جديدًا مبتكرًا لمنع الأزمات الصحية العالمية.