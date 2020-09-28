شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على مقاعد الفردى فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب المقبلة من المستقلين ومرشحى الأحزاب في جميع المحافظات.
وانطلقت اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.
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