شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يرفض الهجوم على دفاع الزمالك بعد مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، وافق على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني، وأشاد مرتضى خلال تصريحات لزملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك، بقرار باتشيكو بالموافقة على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني.

وأتم تصريحاته مؤكدا ان ايمن عبدالعزيز كان موقفه محرج ورفض أن يأخذ مكان شقيقه الاكبر

وطالب مرتضى منصور الجماهير والبيضاء بعدم التسرع في الحكم علي دفاع نادي للزمالك وقال المدافعين تحملوا مجهود شاق في مباراة الجونة، معلقاً :"الاعتماد علي طارق حامد فقط في وسط الملعب تسبب في ضغط خط الدفاع وتسبب في بعض الأخطاء..واثق في جميع لاعبي الزمالك وخصوصا المدافعين"

وكان البرتغالى باتشيكو ومساعديه قد تواجدا فى معسكر إقامة الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة، لخوض مباراة الجونة، حيث حرص اللاعبين والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا، كما تابع مباراة الجونة من مقصورة استاد القاهرة.

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