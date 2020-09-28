النمسا تنفذ 3102 عملية تفتيش لاحتواء انتشار كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي اليوم، أن الشرطة نفذت 3102 عملية تفتيش خلال 24 ساعة في مناطق مختلفة لاحتواء انتشار وباء كورونا وشملت مراجعة الضوابط ومراقبة الامتثال لتدابير الحجر الصحي وتتبع المخالطين.
وجدد وزير الداخلية فى تصريحات له اليوم الاحد عدم التسامح مطلقا مع تجاوز ساعات حظر التجول خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح وزير الداخلية أن "أي شخص لا يلتزم بالتعليمات الخاصة بمكافحة الوباء يجب أن يتوقع عواقب في أي وقت مشيرا إلى أن الشرطة تأمل فى مساهمة الجميع في تقليل عدد الإصابات من خلال الالتزام والمسئولية الشخصية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة قيود حظر التجول قبل يومين وذلك بعد تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات الجديدة بالفيروس والتى بلغت 14 الف اصابة فى شهر سبتمبر الجاري وحده .
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