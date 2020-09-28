شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مرشحى القائمة الوطنية بقطاع الجيزة والصعيد.. أشرف رشاد وعلاء عابد ومصطفى بكرى وفريدة الشوباشى ورحاب عبدالرحيم الغول الأبرز... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتى تم تمثيل فيها كافة القوى الشبابية والمرأة وكافة أطياف المجتمع، وتضمنت 100 اسم أساسى، وأبرزهم، علاء عابد، وعبد الوهاب خليل، واللواء سعد الجمال، وايمن أبو العلا، مصطفى بكرى، وفريدة الشوباشى، والدكتورة ألفت كامل، أميرة بهاء أبو شقة، وعبلة الهوارى، وأشرف رشاد، ورحاب عبد الرحيم الغول.

1. علاء السعيد إبراهيم عابد

2. عبدالوهاب أحمد حسن خليل

3. أحمد سعدالدين محمد عبدالرحيم

4. كريم عبدالكريم إبراهيم درويش

5. سعد سليم محمد حسين الجمال

6. إيهاب منصور بسطاوى منصور

7. محمد صلاح صالح أبوهميلة

8. أيمن أحمد حسين أبوالعلا

9. نافع عبدالهادى مرسى أبو أحمد

10. محمد مصطفى بكرى محمد

11. نرمين أحمد فتحى عبدالمجيد بدراوى

12. ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين

13. صبورة محمد السيد صالح

14. سمر السيد على عطية سالم

15. مايسة أحمد عطوة عبدالحميد

16. هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد

17. فريدة أحمد طاهر

18. ألفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد

19. ابتهاج أسامة أحمد الطوخى

20. أمل سلامة أحمد محمد

21. غادة محمود على أحمد

22. نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف

23. أميرة بهاء الدين بدر أبوشقة

24. عماد سعد أحمد السيد حمودة

25. يوسف أحمد على الصاوى

26. أيمن شكرى هنرى شرموخ

27. محمد جمال عبدالقادر

28. رفعت أحمد سعيد درويش

29. مرفت عبدالعظيم إبراهيم خليفة

30. ياسمين أحمد حسن أبوطالب

31. حنان محمد عبدالمنعم محمدعلى

32. منة الله سيد عبدالتواب عبدالحميد

33. عبدالله على عبدالله محمد

34. على على محمد بدر

35. طاهر حسين مجدى عبده حسين الأزهرى

36. حمدى سعد عمر سليمان

37. عبير جمال محمد على

38. منى عبدالله عبدالغنى أحمد

39. ميرفت ميشيل نصيف حنين

40. سهام بشاى عبده حنين

41. محمد على عبدالحميد عبدالجواد

42. إبراهيم مصرى أحمد محمد

43. محمد عزت محمد أحمد القاضى

44. ناصر شعبان كامل محمود

45. أحمد رمزى ناجى عبدالرحيم

46. إيهاب عادل رمزى حنا

47. هانم حسن ابوالوفا ابراهيم

48.أميرة سعد محمد عبدالله

49. أمنية محمود رجب حسين

50.. رشا سعيد صبحى محمد سليمان

51. مها رزق عبدالناصر الطرهونى

52منال سيد أحمد نصر

53. مريم عزت عزيز جرجس

54. فاطمه أحمد محسن مبارك

55. محمد الباشا عيد أحمد محمود

56. ياسر عمر محمد عمر

57. علاء الدين عصام عبدالفتاح عطية

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58. أحمد مصطفى احمد محمد خليل

59. يحى محمد احمد ابوزيد كدوانى

60. وسيم فخرى تاوضروس داود

61. سناء أحمد محمد جمال الدين

62. نجلاء محمود احمد محمد

63. مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك

64. نشوى محمد محمد رائف

65. صفاء جابر ثابت سيد

66. تامر عبدالقادر أحمد عبدالقادر

67. ابتسام ابراهيم ابورحاب محمد

68. أحمد السيد عبدالعال احمد

69. أحمد محمد نشأت منصور يوسف

70. طارق محمد عبدالحميد رضوان

71. سامى فتحى فهمى سوس

72. إلهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى

73. محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع

74. شعبان لطفى محمد عبدالغنى

75. عبله محمد عمر الهوارى

76. ألفت مصطفى عبدالعال محمد

77. نانسى نعيم مهنى بطرس

78. مى محمود ابراهيم احمد

79. رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم

80. غاده محمود على احمد عيسى

81. أشرف رشاد عبدالحميد احمد

82. عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان

83. محمدابوالطيب احمد فخرى احمدقنديل

84. معتز محمد محمود على حسن

85. محمد أحمد مصطفى عبدالرحمن

86. سحر صدقى عبدالعظيم محمد

87. رحاب عبدالرحيم اسماعيل السيد

88. نجلاء باخوم رياض غبريال

89. سناء حسان طايع على

90. محمد خليل ابوالمجد أحمد العمارى

91. أحمد يوسف أحمد أدريس

92. أمانى اميل جرس ميخائيل

93. زينب محمد بغدادى احمد

94. حسن سيد خليل محمد

95. على عبدالعال سيد احمد

96. ريهام عبدالنبى السيد ابراهيم

97. نيفين حمدى محمد عبدالله

98. حسام الدين صالح محمود عوض الله

99. سيد قاسم محمد شرقاوى

100. ايلاريا سمير حارص عجايبى

وانطلقت اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.