شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة بعد تناولها أقراصًا مجهولة بقرية غرب الموهوب في الداخلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت شابة مصرعها، اليوم الأحد، إثر تناولها أقراصًا دوائية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شابة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.
وتبين وفاة "م.ر.م" 22 سنة، مقيمة بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية عقب تناولها أقراصًا دوائية غير معلومة المصدر، وجرى نقلها لمستشفى الداخلة العام، والتي قررت تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، وتوفيت قبل ذهابها لمستشفى أسيوط الجامعي.
جرى وضع جثة المتوفاة بمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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