شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى باتشيكو يقود أول مران للزمالك بعد الوصول للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، مران الفريق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى التى ستجمع بين الفريقين فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، وذلك عقب وصوله برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

من المقرر، أن يعقد المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسة مع اللاعبين لتحديد خطة العمل فى الفترة المقبلة، وطرق اللعب المختلفة التى يرغب فى تنفيذها مع لاعبى الزمالك، على أن يعقد جلسات منفردة مع أفراده جهازه المعاون من المصريين سواء مع مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، أو محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والطبية لجميع اللاعبين المتواجدين فى القائمة البيضاء قبل بدء المرحلة المقبلة، حيث حرص المدرب البرتغالى على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا باحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه مع الفريق هذا الموسم.

وحرص المدرب البرتغالى باتشيكو على التأكيد فور وصوله إلى القاهرة أنه جاء لتدريب الزمالك من أجل التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير، خاصة أن الأبيض سيواجه نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب والمحدد لها يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، والتى يسعى الأبيض خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة والتأهل إلى نهائى البطولة الإفريقية التى يسعى لحسم لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ أن توج بها للمرة الخامسة فى تاريخه عام 2002، على حساب الرجاء المغربى.