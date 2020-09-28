شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك:30%ارتفاع فى حالات الانتحار بـ الجيش الأمريكى منذ ظهور كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن حالات الانتحار بين أفراد الخدمة الفعلية فى جيش الولايات المتحدة زادت بنسبة 30%، خلال الأشهر الستة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المسجد، وهو ما يطابق ارتفاعًا عامًا فى السلوك العنيف بين جميع فروع الجيش تقريبًا.

وأوضحت المجلة، أن حالات الانتحار العسكرى الأمريكى ارتفعت بنحو 20% هذا العام مقارنة بعام 2019، على الرغم من أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت انخفاضًا فى السلوك العنيف وجرائم القتل، وسجلت القوات العسكرية أكبر فرع فى الجيش 114 حالة انتحار منذ مارس ، مما دفع العديد من الضباط والجنرالات إلى الإشارة إلى أن الضغط الإضافى والعزلة وعدم اليقين بشأن تأثير وباء كورونا قد أثر على أفراد الجيش الأمريكى.

وقال أخصائيو الصحة العقلية إنهم رأوا زيادة مقابلة فى الحالات بين المحاربين القدامى منذ بدء الوباء.

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وحث قدامى المحاربين والقادة العسكريين القوات على مراقبة زملائهم فى الخدمة، وخاصة المحاربين الجرحى الذين قد يكونون أقل ميلًا للوصول إلى المساعدة الطبية أو الصحة العقلية وسط مخاوف من العدوى، ووجد تقرير صدر عام 2018 عن حالات الانتحار العسكرية الأمريكية أن المجندين الشباب كانوا الأكثر عرضة لخطر الانتحار واستخدموا سلاحًا ناريًا فى 60% من الحوادث.

ورفض البنتاجون الرد على تقرير وكالة أسوشيتيد برس عن الوباء لعام 2020 الذى صدر يوم الأحد، لكن كبار القادة والمحاربين القدامى من الجيش والقوات الجوية والحرس الوطنى أكدوا الارتفاع المفاجئ فى حالات الانتحار بين الأفراد العاملين.

وقال قادة الجيش، إنه من الصعب تحديد الأسباب العديدة للانتحار بشكل مباشر على شيء واحد ، لكن الوباء أضر بالجهود المبذولة لجمع أفراده معًا.

وقال وزير الجيش رايان مكارثى فى ​​مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس نُشرت يوم الأحد "لا أستطيع أن أقول علميًا ما السبب، لكن ما يمكننى قوله هو - يمكننى قراءة مخطط ورسم بيانى، وقد ارتفعت الأرقام فى القضايا المتعلقة بالصحة السلوكية"، "لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع أن [الارتفاع المفاجئ فى حالات الانتحار والقتل] هو بسبب 19COVID، ولكن هناك ارتباط مباشر منذ بداية 19COVID، ارتفعت الأرقام بالفعل."