مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال في قمة الدوري الانجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

فولهام ضد استون فيلا السابعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

ليفربول ضد أرسنال 9 مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بولونيا ضد بارما الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحه ضد حرس الحدود الساعة 3 عصرا

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة 5 ونصف عصرا

الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة 5 ونصف عصرا

أسوان ضد المصري الساعة 8 مساء