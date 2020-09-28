شكرا لقرائتكم خبر عن جول مورنينج.. ماكسي رودريجيز يسجل أفضل هدف في مسيرته بمونديال 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

فى دور الـ 16 لمونديال ألمانيا 2006 تقابل المنتخب الأرجنتينى مع نظيره المكسيكى فى مواجهة لاتينية مثيرة، وكانت المباراة على قدر التوقعات بالفعل، حيث قدم المنتخبان أداء رائعاً، وظلت المباراة سجال بينهما لمدة 120 دقيقة.

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انتهى الوقت الأصلى للقاء بتعادل الفريقين 1 / 1، حيث تقدم رفائيل ماركيز نجم برشلونة وقتها للمكسيك، فى الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل النجم هيرنان كريسبو للتانجو بعد 4 دقائق فقط.

وبعد 8 دقائق فقط من بداية الشوط الإضافى الأول كان الجميع على موعد مع مشاهدة أجمل هدف فى المونديال الألمانى، حيث تلقى ماكسى رودريجيز نجم أتلتيكو مدريد وقتها تمريرة عرضية رائعة من خوان بابلو سورين، حيث استلمها على صدره وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك بطريقة رائعة، ليصبح هذا الهدف واحداً من أجمل الأهداف فى تاريخ كأس العالم.



