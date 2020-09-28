شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ساءت علاقتهم ببرشلونة بعد رحيل لويس سواريز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة زيادة المعارضة لرئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وسط أصوات للمطالبة بإقالته ومجلس إدارته، بسبب سياساته المتخبطة وتعامله مع النجوم الكبار وأخرها إتخاذ قرار برحيل الأوروجوايانى لويس سواريز ثالث الهدافين التاريخيين للنادى، والذى رحل إلى أتلتيكو مدريد.

ورحل لويس سواريز عن برشلونة مؤخرًا إلى صفوف اتلتيكو مدريد، بعد فترة من الاتفاقات والجدال قيمتها الجماهير أنها تقليل من شأن اللاعب الذي قدم الكثير للبلوجرانا، على المستويين المحلى والأوروبي.

ذكرت صحيفة "سبورت" إن التعاطف مع سواريز، انقلب بانتقادات لمجلس الإدارة وبارتوميو، مما تسبب في سوء العلاقة بين عدد من النجوم السابقين للنادى وبارتوميو رئيس برشلونة وهم كالتالى..



ميسي وسواريز

ليونيل ميسي

شن ليونيل ميسي هجومًا على مجلس الإدارة، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي لوداع سواريز، وأكد البرغوث في رسالته عبر "انستجرام" أن النادي لم يقدر الأوروجوياني كأحد أهم اللاعبين في تاريخه، وليس بطرده كما حدث، وخاصة فى ظل العلاقة القوية التى تربطهما سوياً.



ألفيس

داني ألفيس

علق داني ألفيس لاعب ساوباولو البرازيلي ونجم البارسا السابق على الأمر من الخارج، وقال أنها الحقيقة منذ فترة أن النادي لا يحترم لاعبيه، مشيرًا أن ذلك يظهر عامًا بعد الآخر.



إيتو

صامويل إيتو

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أحد أبرز المهاجمين فى تاريخ البلوجرانا، والذي أكد أنه لا يمكن شراء الأخلاق الحميدة، في إشارة للتقليل من شأن المهاجم الأوروجواياني.



نيمار

نيمار دا سيلفا

وأعرب البرازيلي نيمار عن تعجبه من أفعال إدارة برشلونة تجاه نجوم الفريق، تعليقاً على رسالة ميسي إلى سواريز، مشيرًا أن طريقة رحيل النجم الأوروجوايانى غريبة للغاية.



فابريجاس

سيسك فابريجاس

وانضم سيسك فابريجاس لانتقاد الموقف، بالتعليق خلال مؤتمرًا صحفيًا لفريقه موناكو: "ربما هناك أشياء كان من الممكن القيام بها بشكل مختلف، نتحدث عن لاعبين ضحوا بحياتهم من أجل برشلونة وفازوا بالعديد من الألقاب وأصبحوا أساطير في النادي، أشعر بالحزن حقًا".

وأضاف فابريجاس "هذه لحظات صعبة للنادي، ولكن أشياء كثيرة ستتغير قريبا، آمل أن يتحسن كل شيء في غضون بضعة أشهر وأن يعود النادي إلى القمة مرة أخرى ، وهذا ما نريده جميعًا".

وتشير رسالة فابريجاس إلى الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة فى مارس المقبل، وضرورة رحيل بارتوميو الرئيس الحالى.