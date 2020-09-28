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رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية فى أفغانستان يتوجه لباكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية فى أفغانستان عبد الله عبد الله اليوم الاثنين، كابول متوجها إلى إسلام أباد فى زيارة رسمية لباكستان تستغرق 3 أيام، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه من المقرر أن يجتمع عبد الله مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ومسئولين باكستانيين آخرين خلال زيارته المتوقع أن يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول محادثات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عبد الله عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة فصلا جديدا من التعاون المشترك بين كل من أفغانستان وباكستان على كافة المستويات.

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بدوره، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأفغاني لباكستان محمد عمر داودزاي، والذي يرافق عبد الله إلى إسلام أباد، عن اعتقاده بأن هذه الزيارة ستكون لها نتائج بناءة حيث أن الوضع قد تغير خلال السنوات الأخيرة.

وقال دودزاي إن باكستان أظهرت أنها جادة بشأن التعاون مع عملية السلام الأفغانية.

 

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