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أذربيجان تعلن التعبئة العسكرية جزئيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أذربيجان اليوم الاثنين التعبئة العسكرية جزئيا في أعقاب اشتباكات مع قوات أرمينية بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ.

ووقع رئيس أذربيجان إلهام علييف مرسوما بالتعبئة العسكرية في ثاني يوم من الاشتباكات التي تبادل الطرفان، اللذان خاضا حربا على الإقليم في التسعينيات، اللوم على سبب اندلاعها. وأعلن كل طرف سقوط قتلى في صفوفه.

وأعلنت أرمينيا وإقليم ناجورنو قرة باغ، الواقع داخل أذربيجان لكن يديره الأرمن، الأحكام العرفية والتعبئة العامة أمس الأحد.

 

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