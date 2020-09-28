شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعلن مقتل 6 أشخاص وجرح 19 آخرين فى اشتباكات بإقليم ناجورنو قرة باغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أذربيجان مقتل 6 أشخاص وجرح 19 آخرين في الاشتباكات الجارية منذ يومين بإقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

فى غضون ذلك، تبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني صباح اليوم الاثنين، وتبادل الجانبان الاتهامات باستخدام المدفعية الثقيلة.