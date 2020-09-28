شكرا لقرائتكم خبر عن غوريلا تهاجم مدربتها فى حديقة حيوان بإسبانيا وتصيبها بكسور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت حارسة حديقة حيوانات لهجوم بوحشية من قبل غوريلا كبيرة قامت بتربيتها منذ ولادتها، وكانت المرأة البالغة من العمر 46 عاما قد أصيبت بكسر في ذراعيها وصدرها ورأسها بعد الهجوم على حديقة حيوان مدريد صباح أمس، وتمكنت الغوريلا "مالابو" التى تبلغ من العمر 29 عامًا، من اختراق 3 أبواب للوصول إلى المرافق الداخلية لحديقة الحيوان، بينما كانت أثناء إفطار المدربة المعتاد.

قام المسعفون بتثبيت المدربة الحديقة فى مكان الحادث قبل نقلها لمستشفى مدريد فى حالة خطيرة، وتولت شرطة بلدية مدريد التحقيق، حيث تم تصنيفها على أنها حادث عمل، بحسب ما نشرت ديلى ميل.

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الغوريلا

وقال بيان صادر عن حديقة الحيوان: "نظرًا للحدث الذي وقع مع مدربة الغوريلا من حديقة حيوان مدريد، فإننا نشارك مذكرتنا الرسمية وتمنياتنا بالشفاء العاجل لها"



أثناء اسعاف المدربة

وتابع البيان، وقعت الأحداث فى الساعة 10 صباحًا عندما قامت المدربة التى تمتلك 19 عامًا من الخبرة في حديقة الحيوان بالوصول إلى المرافق الداخلية لروتين الإفطار المعتاد وتنظيف المرافق وإعدادها، وعند دخول منطقة مقيدة بباب ثلاثي، تمكن مالابو من الوصول إلى مدربته وحارسته، ويتم التحقيق داخليًا في أسباب تمكن الحيوان من الوصول إلى المنطقة. ومع ذلك، فإن التحقيق القضائي سيحدد التفاصيل الدقيقة".



محاولات انقاذ المدربة

تمكن فريق حديقة الحيوان من تهدئة الحيوان وبعد ذلك، وقام الفريق البيطرى بتخديره بسهم مهدئ، وتم نقله إلى غرفة نومه الداخلية، وهو هادئ فى الوقت الحالى.