شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 درجات نارية مبلغ بسرقتها بحوزة تشكيل عصابى بمركز سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من 6 أشخاص تخصص فى أعمال سرقة الدراجات النارية متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام تشكيل عصابى بممارسة أعمال السرقة بدائرة المركز وخاصة الدرجات النارية.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث بإشرافه وقيادة العقيد أحمد ضاحى مفتش مباحث المركز ورئاسة الرائد أحمد صقر وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام 6 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى أعمال سرقة الدراجات النارية.

تم تنشيط المصادر والمرشدين وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة، وقد أسفرت الجهود عن ضبط أفراد التشكيل العصابى و4 درجات نارية مبلغ بسرقتها عن طريق المغافلة متخذين من دائرة المديرية مسرحًا لمزاوله نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.