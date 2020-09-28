شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن 1081 فى تبادل الأسرى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أنطوينو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه للجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها الدؤوبة كرئيس مشارك للجنة الإشراف على ضمان تنفيذ اتفاق الإفراج عن السجناء، وأعرب عن امتنانه لحكومة سويسرا لاستضافة الأطراف اليمنية.

ودعا الأمين العام الأطراف إلى التواصل مع مبعوثه الخاص مارتن جريفيثس للاتفاق على إعلان مشترك يشمل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطنى، وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة لإنهاء الحرب.

جاء ذلك على خلفية اتفاق الطرفان اليمنيان، الحكومة وجماعة أنصار الله، على الإفراج عن 1081 معتقلا وسجينا، وذلك فى ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والذى بدأ فى سويسرا منذ أسبوع.

ووفق الأمم المتحدة هذه هى المجموعة الأولى التى يُفرج عنها طبقا لقوائم الأسماء المتفق عليها، حيث جددت الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسرا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، بموجب اتفاق ستوكهولم عام 2018. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق وحثّ الطرفين على البناء على هذا الزخم وإنهاء ترتيبات الإفراج عن جميع المعتقلين المتبقين.

Advertisements

وأعرب جريفيثس، فى كلمته خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية، عن شكره للطرفين: "إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف أسرة تتطلع إلى استقبال أحبائها فى القريب العاجل، قائلا أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين"، كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه للحكومة السويسرية لاستضافة الاجتماع فى بيئة آمنة وخالية من المخاطر.

من جانبه، قال فابريزيو كاربونى، المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر فى الشرق الأوسط والأدنى أن الاتفاق يشكّل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم ولمّ الشمل، وأضاف: "مع ذلك، فإنّ هذه هى بداية العملية فقط، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى الحقيقة على أرض الواقع".

وتضمّ اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وفودًا من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي. ويشترك فى رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار جريفيثس فى ختام كلمته إلى التطلّع إلى اللقاء من جديد فى القريب العاجل "لعقد مزيد من النقاشات حول إطلاق سراح المزيد من الأشخاص، وللتأكد طبعًا من تنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع، فعّال وكامل".