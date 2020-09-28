شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إنجلترا تستعرض الخماسية الأسوأ لجوارديولا ضد ليستر سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة قاسية بنتيجة 2-5 ضد ليستر سيتي فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب "الاتحاد"، وكان فريق مانشستر سيتي قد تغلب على وولفرهامبتون فى الجولة الثانية من الدوري الإنجليزى بنتيجة 3-1، وسقط ضد الثعالب بنتيجة 2-5 وله مباراة مؤجلة، فيما يواصل ليستر سيتى توهجه ويحصد 9 نقاط من 3 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الأن.

وألقت الصحف الإنجليزية الضوء على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها بيب جواريولا ومانشستر سيتي ضد ليستر سيتي مساء أمس، الأحد.

نشرت صحيفة "الجارديان"، صورة لجيمى فاردي صاحب "الهاتريك" ضد مان سيتي، وعلقت عليها بتصريحات جوارديولا عقب المباراة، "لسنا أقوياء بما فيه الكفاية، جوارديولا يطالب بإيمان أكبر بعد تسجيل ليستر سيتي 5 أهداف أمامه".



الجارديان

فيما عنونت صحيفة "ميرور"، "أوقات صعبة لـ بيب، ماكينات الثعالب التهديفية تهدى جوارديولا أسوأ هزيمة فى تاريخه".



ميرور

وتحدثت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن ركلة الجزاء التى احتسبها حكم اللقاء ضد توتنهام ومنحت نيوكاسل يونايتد تعادلا قاتلا بنتيجة 1-1 فى الدقائق الأخيرة، وذكرت تصريح ستيف بروس، مدرب نيوكاسل الذى يدافع فيه عن السيبرز، "هراء تام، بروس يدافع عن توتنهام بعدما تم إهداء نيوكاسل يونايتد ركلة جزاء".

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ديلي إكسبريس

وحقق ليستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه فريق مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وحسم التعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1 الشوط الأول، سجل النجم الجزائرى رياض محرز، هدف مانشستر سيتي، بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، من تصويبة صاروخية، سكنت على يمين الحارس الدنماركى كاسبر شمايكل.

ونجح النجم جيمى فاردى، في تسجيل هدف التعادل لفريق ليستر سيتي، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها، بعد عرقلته من مدافع السيتي كايل والكر.

وفى الشوط الثانى، سجل جيمى فاردى، هدفين، في مرمى السيتي، خلال 4 دقائق، ليصل إلى "هاتريك"، في الدقيقتين 54 و 58، ويعد هاتريك فاردى، الرابع هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، بعد كلا من النجم المصرى محمد صلاح فى ليدز يونايتد، سون نجم توتنهام، فى مرمى ساوثهامبتون، كاليفرت لوين فى وست بروميتش.

وعزز جيمس ماديسون، من تقدم الثعالب، بتسجيله الهدف الرابع، من تسديدة رائعة، في الدقيقة 77، سكنت على يسار الحاسر البرازيلي إيدرسون.

وقلص المدافع الهولندي ناثان أكى، النتيجة لفريق مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثانى، في الدقيقة 84، قبل أن يختتم البلجيكي، يورى تيليمانس، خماسية ليستر سيتي، في الدقيقة 88، عن طريق ركلة جزاء.

وتصدر ليستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن إيفرتون، الذى يتساوى معه في عدد النقاط، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي، عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.