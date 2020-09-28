شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار ركلة جزاء ومشاجرة.. بداية كارثية لـ هيجواين فى الدوري الأمريكي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المهاجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين مشواره مع فريقه الجديد انتر ميامى الأمريكي، اليوم الاثنين، بداية كارثية، فى المباراة التى انتهت بهزيمة رفاق هيجواين بثلاثية نظيفة من فيلاديلفيا يونيون، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الأمريكي.

أهدر جونزالو هيجواين ركلة جزاء فى أولى مبارياته مع فريقه الجديد إنتر ميامى، وتشاجر مع لاعبى فريق فيلاديفيا يونيون، الذين سخروا منه واحتفلوا بصورة مبالغ فيها عقب إهداره ركلة الجزاء.

وكان إنتر ميامى الأمريكى، الذى يمتلكه النجم الإنجليزى السابق ديفيد بيكهام، أعلن التعاقد رسمياً مع المهاجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين قبل 10 أيام، فى صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادى يوفنتوس الإيطالى، وخضع المهاجم لفترة الحجر الصحى الإلزامية التي امتدت لإسبوع قبل خوض مباراته الأولى مع الفريق بموجب بروتوكول الصحة والسلامة التابع للحكومة المحلية والدورى الأمريكى للمحترفين.

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وقال بول ماكدونو، مدير العمليات والمدير الرياضى نادى إنتر ميامى، عقب إعلان التعاقد مع هيجواين "يسعدنا إبرام صفقة مع جونزالو وإضافة هداف متمرس وناجح للنادى، وقد برع فى أفضل الفرق والبطولات فى العالم".

وقال هيجواين عقب انضمامه للنادى الأمريكى، "أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر إنتر ميامى على الجهد الذى بذله للتوقيع معى، أعتقد أنها ستكون تجربة جميلة فى حياتى، هذا ما كنت أبحث عنه تجربة جديدة ودورى جديد ومدينة جميلة".

وأضاف هيجواين، "أنا سعيد حقًا لوجودى هنا، هدفى هو محاولة نقل كل الخبرات التي اكتسبتها فى أوروبا ومساعدة الفريق على النمو."

وتابع، "أشعر بأننى بحالة جيدة، متحمس لتجربة دورى جديد ومساعدة الفريق على النمو، بشكل فردى، هدفى هو إثبات أننى أستطيع المساهمة ومواصلة لعب كرة القدم الرائعة هنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك لأن لدى كل الأدوات اللازمة للنجاح، إنتر ميامى فريق فى طور البناء ولكن هناك بالفعل قاعدة جيدة للوصول إلى أهداف مهمة".