شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تمدد دعما 50% لأجور العاملين بقطاعات تأثرت بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان لمجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين أن الحكومة مددت دعما 50 بالمئة لرواتب المواطنين العاملين ببعض شركات القطاع الخاص التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام. وكان قد تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسراً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 681.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%.

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