شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية لـ"فيفا": فين اللائحة؟.. الأندية كلت وشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإرسال النسخة النهائية للائحة النظام الأساسي بالجبلاية لإرسالها للأندية حتى يتم مناقشتها قبل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاعتمادها وفقا لخارطة الطريق الموضوعة. وشهدت اجتماعات اللجنة الخماسية ومندوبى الفيفا مؤخرا مطالبة الجبلاية بإرسال اللائحة لإرسالها إلى الأندية التى تهاجم الاتحاد لتأخره فى إرسال اللائحة لهم، وقال مسئولو اللجنة الخماسية لمندوبى الفيفا حرفيا، "أين اللائحة.. الأندية هاجمتنا وكلت وشنا". وفى المقابل، وعد مندوبو الفيفا اتحاد الكرة بسرعة إرسال اللائحة خلال أيام تمهيدا لإرسالها إلى الأندية للاطلاع عليها تمهيدا لعقد اجتماع جمعية عمومية واعتمادها بصفة رسمية. Advertisements

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية من أجل إرسال بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية لوضعها فى المتحف الذى يتم تجهيزه حالياً بمشروع الهدف، كما هو الحال فى عدد من متاحف الاتحادات الكبرى، والتى يتم وضع بها البطولات والكؤوس التى حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة تجهيز عدد من أسماء الرموز الكروية، مثل محمد صلاح، لإرسال أى متعلقات شخصية له لوضعها فى المتحف، ونفس الأمر لنجوم الكرة السابقين حسام حسن ومحمود الخطيب وأحمد حسن الصفر عميد لاعبى العالم، وأحمد شوبير وعصام الحضرى، والعديد من الرموز التى أثرت الرياضة المصرية مثل حسن شحاتة المدير الفنى الأسق للمنتخب.

فى سياق متصل، تحدث عمرو الجنانى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن الموقف من الهبوط للقسم الثانى والثالث والرابع، فى ظل الظروف الحالية التى مرت بها الرياضة المصرية بشكل خاص والرياضة فى جميع أنحاء العالم بشكل عام، بعد تفشى فيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لم يتم حسم أمر الهبوط فى للأقسام الثالث حتى الوقت الحالى، إلا إنه سيتم اتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الجميع.

وكان الجناينى وجه حديث شديد اللهجة، إنه لا يخشى أى شخص خلال تأدية عمله لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام، مؤكدًا إنه يقوم بتنفيذ اللوائح والقوانين، كما إنه تم حذف قاموس المجاملات من الجبلاية، ومن سيغرد خارج السرب سيتعرض للعقوبات وفقًا للقوانين واللوائح، مضيفًا إنه لا يبالى بأى هجوم أو انتقاد يتعرض له، خاصة وإنه على يقين بصحة قراراته، كما إنه لا يلتفت للإساءة الشخصية التى يتعرض لها بسبب تطبيقه للوائح والقوانين داخل اتحاد الكرة.